Собянин увеличил размеры выплат победителям Всероссийской олимпиады школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Победителям, призерам и участникам Всероссийской олимпиады школьников из сборной столицы увеличат размеры денежных выплат. Такое решение принял Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Победители заключительного этапа олимпиады получат от 300 до 500 тысяч рублей, призеры – от 150 до 300 тысяч рублей, а члены сборной Москвы, не занявшие призовых мест, – по 100 тысяч рублей. Всего в финальной части всероссийской олимпиады участвовали 1717 столичных школьников.

В заключительном этапе олимпиады участвовали 1 717 московских школьников.

Учащиеся завоевали 204 диплома победителя (55% от общего числа первых мест) и 739 дипломов призера. Всего – 943 диплома (42% от общего числа), которые завоевали 866 московских учащихся из 227 школ.

С победой на Всероссийской олимпиаде столичных школьников поздравил Сергей Собянин.

Всероссийская олимпиада проводится Минобрнауки ежегодно с 1 сентября по 30 апреля. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Любой желающий может бесплатно принять участие в школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по "олимпийской лестнице" с учетом своих результатов.



"Москва в цифрах": победы московских школьников

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа поддерживаются денежными премиями, действуют четыре года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Лучшие призеры заключительного этапа ВсОШ отбираются в сборные команды России для участия в международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и по естественным наукам.

