Школьники из Москвы завоевали медали на олимпиаде в Париже

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Четверо российских школьников выиграли золотые медали на международной олимпиаде по химии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МГУ имени Ломоносова.

Олимпиада проходила в Париже с 21 по 30 июля. В числе победителей – трое одиннадцатиклассников из Москвы и один из Вологды. Всего участвовали школьники из более чем 80 стран.

Наставниками российской школьной сборной по химии стали преподаватели химического факультета МГУ. Главный тренер команды Вадим Еремин отметил, что участники должны были ответить примерно на 100 теоретических вопросов – это больше 60 страниц текста.

А с 10 по 22 июля в Великобритании состоялась математическая олимпиада. Ее участниками были команды школьников из 112 стран. В итоге золотые медали получили Тимофей Ковалев и Олег Смирнов из школы-интерната имени Колмогорова. Обладателями серебряных наград стали Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов из школы № 57.

На Международной биологической олимпиаде, проходившей в Венгрии с 14 по 21 июля, серебро досталось Наталии Колюпановой из школы имени маршала Чуйкова.

В июне в Риге завершилась III Европейская олимпиада по физике. Из четырех наград, завоеванных российской сборной, две получили москвичи.