Около 50 тысяч педагогов создают "Московскую электронную школу"

Около 50 тысяч педагогов участвуют в создании "Московской электронной школы" ("МЭШ"), сообщил Сергей Собянин.
"Московскую электронную школу" создают сейчас 50 тысяч педагогов, которые ей пользуются", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Мэр отметил, что "МЭШ" постоянно обновляется, дополняется новыми, интересными тематическими блоками и сценариями.
"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года.
"МЭШ" включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.
Успех проекта Собянин ранее объяснил тем, что в рамках "МЭШ" учителям дали возможность самостоятельно формировать его контент.
В середине февраля проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" победили на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.
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