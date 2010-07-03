Около 50 тысяч педагогов создают "Московскую электронную школу"

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Около 50 тысяч педагогов участвуют в создании "Московской электронной школы" ("МЭШ"), сообщил Сергей Собянин.

"Московскую электронную школу" создают сейчас 50 тысяч педагогов, которые ей пользуются", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр отметил, что "МЭШ" постоянно обновляется, дополняется новыми, интересными тематическими блоками и сценариями.

"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года.

"МЭШ" включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.

Успех проекта Собянин ранее объяснил тем, что в рамках "МЭШ" учителям дали возможность самостоятельно формировать его контент.

В середине февраля проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" победили на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.