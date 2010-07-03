Роскачество подготовило рекомендации по выбору школьной формы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Эксперты Роскачества в преддверии 1 сентября подготовили рекомендации по выбору школьной формы, сообщает ТАСС. В первую очередь они советуют тщательно проверять маркировку изделий и состав тканей.

В ней обязательно должно быть указано, для кого предназначено это изделие: это может быть указание возраста, слова "для детей", "для школьного возраста" или "для подростков". Если таких маркеров нет, вполне возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая, а к взрослой одежде предъявляются менее строгие требования.

Также в маркировке должны быть указаны страна изготовления, наименование и местонахождение изготовителя, импортера, дистрибьютора, наименование изделия ("сарафан для девочек", "брюки для мальчиков"), а также дата его изготовления. Должны быть указаны единый знак обращения на рынке, товарный знак, вид и массовая доля натурального и химического сырья в материале верха и подкладке. Должен быть обозначен размер изделия и даны инструкции по уходу за ним.

По словам экспертов, бояться небольшого количества синтетики в составе ткани не нужно. В определенном количестве она только улучшает ее свойства: вещь становится прочнее, меньше мнется и лучше сидит.

А вот при доле в ткани более 70% полиэфирных волокон форма может иметь "эффект парника", поскольку такая ткань не будет "дышать" и впитывать влагу. Причем это касается не только верхнего слоя пиджака или брюк, но и подкладки. Если состав подкладки не указан в маркировке, лучше не приобретать такое изделие.

Вариантом для ткани подкладки может стать ткань, изготовленная из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетических волокон. Эксперты напоминают о разнице между синтетическими волокнами и искусственными. "Синтетику", в том числе полиэстер, эластан и акрил, делают преимущественно из продуктов переработки нефти. Искусственные же волокна, например вискозу, производят из продуктов натурального происхождения, поэтому такие ткани близки по своим свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны для тела.

Семинары для родителей будущих школьников проведут в центре "Моя карьера" перед началом нового учебного года. Психологи посоветуют горожанам, как сделать начало нового, школьного этапа в жизни ребенка максимально комфортным.

Как пояснила директор центра "Моя карьера" Ирина Швец, семинары помогут родителям "гармонизировать отношения с детьми, снять барьеры, препятствующие активной социализации ребенка". Она также отметила важность "повысить его внутреннюю мотивацию к занятости и успешному взаимодействию со сверстниками".

Семинары будут бесплатными. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться заранее. Дополнительную информацию все желающие могут уточнить по телефону: +7 (495) 633-63-83.

Ранее педагог-психолог Анастасия Кузнецова рекомендовала с августа налаживать режим школьников перед началом учебного года. Она посоветовала постепенно смещать время утреннего подъема и отхода ко сну к школьной норме, чтобы ребенок мог без проблем подниматься около 8 утра.