Шпаргалка для родителей: как пережить новый учебный год

Иногда самый приятный момент в учебном году – это покупка тетрадей, пеналов, рюкзаков и одежды. Причем приятный не только для школьника, но и для родителей. А вот утренние сборы, домашние задания, родительские собрания – да и сам поход в школьные стены может стать стрессом. Может, но не должен. Москва 24 узнала, как прожить девять школьных месяцев вместе с ребенком так, чтобы их захотелось повторить.
Яблоко от яблони
Школа – это работа, но в этой работе много интересного: открытия, друзья, секреты, своя жизнь. От того, каким ассоциативным рядом родители окружают тему школы в разговорах дома, зависит, какой образ школы и обучения переймет ребенок. Эксперт в сфере эффективных коммуникаций Павел Коротин рекомендует понаблюдать за собой: отследить, какие мысли и реакции вызывают эти слова у вас самих: "Ощущения, которые вызывают в вас самих эти слова, очень важны. Ваше отношение считывается ребенком. Если ощущения неприятные, вы будете упираться и делать все, чтобы избежать столкновения с их источником. И ребенок будет. Понаблюдайте за тем, с какой интонацией вы произносите слова "школа", "учиться", "задание", "учитель". Можно ли то, что слышится в ваших словах, назвать радостью? Если нет, то в ребенке ли дело?"
На ощущения ребенка влияет ваша интонация, но обмануть чадо не получится, пока вы сами вздрагиваете от, например, неприятных воспоминаний. Возможно, стоит покопаться в памяти и найти то, что перечеркивает хорошее, которое тоже было. Ваша задача – сконцентрироваться на положительном, на том, за что школу можно поблагодарить. Короткое упражнение от эксперта – мысленно проговорить предложения, где всего одно слово меняет суть и… ощущения внутри:
"Мне важно участвовать в школьной жизни/научиться мотивировать ребенка"
"Я должен участвовать в школьной жизни/научиться мотивировать ребенка"
"Мне придется участвовать в школьной жизни/научиться мотивировать ребенка"
"Я хочу участвовать в школьной жизни/научиться мотивировать ребенка"
"Мне интересно участвовать в школьной жизни/научиться мотивировать ребенка"
Главное здесь – не обманывать себя: дети чувствуют фальшь. Следите за тем, что и как вы говорите, и со временем это поможет отнестись к школе не как к повинности, а как ко времени, которое может стать отличным стартом в будущее и кладезью атмосферных воспоминаний. Не нужно проецировать воспоминания и ожидания на детей, а вопрос "Как прошел день?" даст вам понять, что происходит у ребенка внутри.
Тонкости режима
С наступлением сентября приходится не только вставать на работу самому, но и собирать в школу ребенка. Отлично, если вы озаботились ранними засыпаниями и подъемами в августе, чтобы чадо привыкло к распорядку, и сентябрьские подъемы к первому не стали неожиданностью. Но перестроиться после беззаботного лета трудно всем, часто у родителей не остается сил, энергии и времени на утренние уговоры, войны за незаправленную постель и другие мелкие дела. Совет: научиться договариваться с ребенком, делегировать ему ответственность за то, с чем он в состоянии справиться, и ускорить время на сборы бонусами за организованность.
Попробуйте поиграть в игру "тогда-когда". Сначала ребенок выполняет рутинные дела (одеться, причесаться, собрать рюкзак, заправить кровать), и только потом наступает приятная и долгожданная часть утра: вкусный или любимый завтрак, время на телевизор или на то, что он хочет. При этом неплохо повесить список утренних дел для ребенка, обозначить время на их выполнение – и заняться собой. А чадо научится распределять время и силы на выполнение этих задач, решит для себя очередность выполнения и будет мотивирован не растягивать их, чтобы получить "плюшки". Не успел собраться до завтрака сегодня – завтра будет расторопнее. И постепенно игра структурирует мышление, а неприятные поначалу дела перестанут отнимать много времени.
Но это позволит родителям выкроить время утром, а школьника научит планированию, разовьет внимание и ответственность за себя.
Пусть утро будет добрым, желанным и приятным – для родителей в том числе. Позвольте себе утром что-то вкусное, позаботьтесь о приятной и бодрящей музыке, купите необычный кофе или чай, который будете пить только по утрам, придумайте семейный ритуал – словом, что-то, что перенесет внимание на позитив.
Не делайте домашние задания за него. Пусть ребенок справится с тем, с чем в силах, и попробует взяться за то, что вызывает у него трудности. Не делайте за него все с нуля, потому что он не понимает или оставил все задания на последний день. Помогите ему с планированием, объясните, как важно распределить уроки на дом по всем дням недели, контролируйте выполнение, но не стойте над душой. Будьте помощником, но не оказывайте медвежью услугу, беря на себя работу школьника.
С учителем на одном языке
В любой ситуации важно помнить, что учитель и родитель – по одну сторону баррикад. Поэтому как минимум будет правильно познакомиться с учителями, составить о них свое мнение – чтобы успокоиться и понять, что ребенок в надежных руках. Не стоит ежедневно караулить учителя, засыпать его вопросами о любимом чаде, писать и звонить ему по вечерам. Во многих школах Москвы есть так называемые родительские четверги (среды, субботы), когда весь коллектив школы, все педагоги и администрация остаются на работе до вечера, чтобы встретиться с родителями и ответить на их вопросы. Это не родительские собрания с классным руководителем, где когда-то раньше предлагали скинуться на занавески (сейчас это запрещено), а это время, когда все учителя, тренеры, администрация остаются, чтобы родители успели приехать с работы и забежать в школу, познакомиться с нужным учителем или пробежаться по всем. Учителя настроены на правильный контакт с родителем, для них очень ценно доверие и сближение, они готовы выслушать проблемы или просьбы, если они прозвучат в корректной форме.
Учитель информатики в одной из школ Москвы Егор призывает родителей идти на контакт, советоваться с учителем, если нужно – просить помощи. Педагог обязательно пойдет навстречу, но во всем нужна мера. "Сейчас систему образования приравняли к оказанию услуг. И учителей – к тем, кто просто оказывает педагогические услуги по воспитанию и образованию детей. В связи с этим возникает одна важная и яркая проблема, которая очень видна у молодых родителей: они забывают, что это в первую очередь их дети, и считают, что вся ответственность за них лежит на плечах школы, – считает педагог. – Каждая неудача ребенка, каждый маленький промах в голове родителей – это вина именно учителя. Если у него не получилось, где-то не успел – виноват учитель".
Настроившись на диалог и на двустороннюю работу "учитель – родитель", осознав, что учитель не обслуживающий персонал, а тот, кто помогает ребенку и в первую очередь учит учиться, родитель перестанет предъявлять завышенные требования к педагогам. "Даже в спорных ситуациях нужен диалог", – говорит учитель.
Спорные ситуации нужно решать просто как взрослые люди, уверен учитель. Спокойным диалогом, золотое правило которого – выслушать и услышать три-четыре-пять позиций, аргументов каждой стороны. "Я допускаю, что иногда, в очень редких случаях, возможен разговор тет-а-тет на повышенных тонах, – говорит Егор. – Подчеркну, что это возможно не при детях, не при коллегах, а с глазу на глаз – и если проблема решится, если люди друг друга услышали, сбросили негатив, значит, это того стоило. При ребенке этого делать ни в коем случае нельзя, ведь он думает: если мама или папа так может общаться с учителем, значит, можно и мне. Это подрывает авторитет, а если нет авторитета, не будет и учебы. Я понимаю, что у всех бывают трудные дни, работа, загруженность, но все же это не повод приходить, кричать, ругаться матом, срываясь на учителя, а такие ситуации не редкость".
Многие вопросы можно решить через классного руководителя, который всегда на связи с остальными учителями. И еще один совет – перестать требовать от учителей оценок, которые устроят вас. Прийти и попросить ребенку "пять", потому что это нужно вам "для спокойствия", – большая ошибка. Ребенок не получит знаний, а радость от красивого дневника продлится до тех пор, пока не придет пора сдавать экзамен. Спросите учителя, над чем можно поработать, проанализировать вместе с ребенком ошибки, подтянуть недопонятые темы – и учитель обязательно поможет. Не критикуйте учителя дома в присутствии ребенка, не приходите в школу без договоренности, выключите оповещения в родительском чате и читайте сообщения по необходимости – так вы избежите ненужных распрей и не будете тратить время на пустые обсуждения и переписку.
ЕГЭ без страха и упреков
Предстоящий экзамен ребенка – головная боль родителей. Учебный год, в котором предстоит ЕГЭ или ОГЭ, будет более напряженным и интенсивным, но главное здесь – напомнить самому себе и школьнику, что даже плохие баллы не делают его плохим ребенком. Дружба и теплые отношения с ребенком важнее отметок и баллов. Поддержите его, дайте понять, что вы на его стороне, что бы ни случилось.
В череде репетиторов, кружков, домашних заданий и своих переживаний по этому поводу находите время побыть с ребенком, приятно провести время, расслабиться. Эффект от подготовки к экзаменам будет, если чередовать этапы концентрации и расслабления. Постарайтесь выйти из оков страха, не рисовать унылых и пессимистичных картин будущего, не волноваться за то, что будет, если ребенок получит не те баллы, на которые вы рассчитывали. Приготовьтесь к альтернативным вариантам, но идите к цели, веря в свои силы и в своего ребенка.
Екатерина Рукавичникова