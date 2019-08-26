Шпаргалка для родителей: как пережить новый учебный год

Иногда самый приятный момент в учебном году – это покупка тетрадей, пеналов, рюкзаков и одежды. Причем приятный не только для школьника, но и для родителей. А вот утренние сборы, домашние задания, родительские собрания – да и сам поход в школьные стены может стать стрессом. Может, но не должен. Москва 24 узнала, как прожить девять школьных месяцев вместе с ребенком так, чтобы их захотелось повторить.

Яблоко от яблони

Школа – это работа, но в этой работе много интересного: открытия, друзья, секреты, своя жизнь. От того, каким ассоциативным рядом родители окружают тему школы в разговорах дома, зависит, какой образ школы и обучения переймет ребенок. Эксперт в сфере эффективных коммуникаций Павел Коротин рекомендует понаблюдать за собой: отследить, какие мысли и реакции вызывают эти слова у вас самих: "Ощущения, которые вызывают в вас самих эти слова, очень важны. Ваше отношение считывается ребенком. Если ощущения неприятные, вы будете упираться и делать все, чтобы избежать столкновения с их источником. И ребенок будет. Понаблюдайте за тем, с какой интонацией вы произносите слова "школа", "учиться", "задание", "учитель". Можно ли то, что слышится в ваших словах, назвать радостью? Если нет, то в ребенке ли дело?"

На ощущения ребенка влияет ваша интонация, но обмануть чадо не получится, пока вы сами вздрагиваете от, например, неприятных воспоминаний. Возможно, стоит покопаться в памяти и найти то, что перечеркивает хорошее, которое тоже было. Ваша задача – сконцентрироваться на положительном, на том, за что школу можно поблагодарить. Короткое упражнение от эксперта – мысленно проговорить предложения, где всего одно слово меняет суть и… ощущения внутри:

"Мне важно участвовать в школьной жизни/научиться мотивировать ребенка"

"Я должен участвовать в школьной жизни/научиться мотивировать ребенка"

"Мне придется участвовать в школьной жизни/научиться мотивировать ребенка"

"Я хочу участвовать в школьной жизни/научиться мотивировать ребенка"

"Мне интересно участвовать в школьной жизни/научиться мотивировать ребенка"

Главное здесь – не обманывать себя: дети чувствуют фальшь. Следите за тем, что и как вы говорите, и со временем это поможет отнестись к школе не как к повинности, а как ко времени, которое может стать отличным стартом в будущее и кладезью атмосферных воспоминаний. Не нужно проецировать воспоминания и ожидания на детей, а вопрос "Как прошел день?" даст вам понять, что происходит у ребенка внутри.

Тонкости режима

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С наступлением сентября приходится не только вставать на работу самому, но и собирать в школу ребенка. Отлично, если вы озаботились ранними засыпаниями и подъемами в августе, чтобы чадо привыкло к распорядку, и сентябрьские подъемы к первому не стали неожиданностью. Но перестроиться после беззаботного лета трудно всем, часто у родителей не остается сил, энергии и времени на утренние уговоры, войны за незаправленную постель и другие мелкие дела. Совет: научиться договариваться с ребенком, делегировать ему ответственность за то, с чем он в состоянии справиться, и ускорить время на сборы бонусами за организованность.

Попробуйте поиграть в игру "тогда-когда". Сначала ребенок выполняет рутинные дела (одеться, причесаться, собрать рюкзак, заправить кровать), и только потом наступает приятная и долгожданная часть утра: вкусный или любимый завтрак, время на телевизор или на то, что он хочет. При этом неплохо повесить список утренних дел для ребенка, обозначить время на их выполнение – и заняться собой. А чадо научится распределять время и силы на выполнение этих задач, решит для себя очередность выполнения и будет мотивирован не растягивать их, чтобы получить "плюшки". Не успел собраться до завтрака сегодня – завтра будет расторопнее. И постепенно игра структурирует мышление, а неприятные поначалу дела перестанут отнимать много времени.



Договоритесь с ребенком, что портфель собирает себе он сам. Вряд ли все получится гладко с первого раза, будут и забытые ручки, и тетрадки. Для начала учебного года, когда темп, интенсивность и количество занятий нарастают постепенно, это не так критично.



Но это позволит родителям выкроить время утром, а школьника научит планированию, разовьет внимание и ответственность за себя.

Пусть утро будет добрым, желанным и приятным – для родителей в том числе. Позвольте себе утром что-то вкусное, позаботьтесь о приятной и бодрящей музыке, купите необычный кофе или чай, который будете пить только по утрам, придумайте семейный ритуал – словом, что-то, что перенесет внимание на позитив.

Не делайте домашние задания за него. Пусть ребенок справится с тем, с чем в силах, и попробует взяться за то, что вызывает у него трудности. Не делайте за него все с нуля, потому что он не понимает или оставил все задания на последний день. Помогите ему с планированием, объясните, как важно распределить уроки на дом по всем дням недели, контролируйте выполнение, но не стойте над душой. Будьте помощником, но не оказывайте медвежью услугу, беря на себя работу школьника.

С учителем на одном языке

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В любой ситуации важно помнить, что учитель и родитель – по одну сторону баррикад. Поэтому как минимум будет правильно познакомиться с учителями, составить о них свое мнение – чтобы успокоиться и понять, что ребенок в надежных руках. Не стоит ежедневно караулить учителя, засыпать его вопросами о любимом чаде, писать и звонить ему по вечерам. Во многих школах Москвы есть так называемые родительские четверги (среды, субботы), когда весь коллектив школы, все педагоги и администрация остаются на работе до вечера, чтобы встретиться с родителями и ответить на их вопросы. Это не родительские собрания с классным руководителем, где когда-то раньше предлагали скинуться на занавески (сейчас это запрещено), а это время, когда все учителя, тренеры, администрация остаются, чтобы родители успели приехать с работы и забежать в школу, познакомиться с нужным учителем или пробежаться по всем. Учителя настроены на правильный контакт с родителем, для них очень ценно доверие и сближение, они готовы выслушать проблемы или просьбы, если они прозвучат в корректной форме.

Учитель информатики в одной из школ Москвы Егор призывает родителей идти на контакт, советоваться с учителем, если нужно – просить помощи. Педагог обязательно пойдет навстречу, но во всем нужна мера. "Сейчас систему образования приравняли к оказанию услуг. И учителей – к тем, кто просто оказывает педагогические услуги по воспитанию и образованию детей. В связи с этим возникает одна важная и яркая проблема, которая очень видна у молодых родителей: они забывают, что это в первую очередь их дети, и считают, что вся ответственность за них лежит на плечах школы, – считает педагог. – Каждая неудача ребенка, каждый маленький промах в голове родителей – это вина именно учителя. Если у него не получилось, где-то не успел – виноват учитель".

Настроившись на диалог и на двустороннюю работу "учитель – родитель", осознав, что учитель не обслуживающий персонал, а тот, кто помогает ребенку и в первую очередь учит учиться, родитель перестанет предъявлять завышенные требования к педагогам. "Даже в спорных ситуациях нужен диалог", – говорит учитель.

Мы подготавливаем его к жизни в будущем, к поступлению в университет, к дальнейшему набору каких-то знаний. А жизненный опыт, воспитание, социализация – это по части родителей. Каждый будет делать свою часть, и вместе мы придем к цели. А это не только ЕГЭ и экзамены, это формирование личности.



Спорные ситуации нужно решать просто как взрослые люди, уверен учитель. Спокойным диалогом, золотое правило которого – выслушать и услышать три-четыре-пять позиций, аргументов каждой стороны. "Я допускаю, что иногда, в очень редких случаях, возможен разговор тет-а-тет на повышенных тонах, – говорит Егор. – Подчеркну, что это возможно не при детях, не при коллегах, а с глазу на глаз – и если проблема решится, если люди друг друга услышали, сбросили негатив, значит, это того стоило. При ребенке этого делать ни в коем случае нельзя, ведь он думает: если мама или папа так может общаться с учителем, значит, можно и мне. Это подрывает авторитет, а если нет авторитета, не будет и учебы. Я понимаю, что у всех бывают трудные дни, работа, загруженность, но все же это не повод приходить, кричать, ругаться матом, срываясь на учителя, а такие ситуации не редкость".



Хороший вариант сберечь время и нервы – взять личный телефон только у классного руководителя. Не стоит собирать телефоны всех предметников и по любому поводу писать, звонить, приходить к ним.



Многие вопросы можно решить через классного руководителя, который всегда на связи с остальными учителями. И еще один совет – перестать требовать от учителей оценок, которые устроят вас. Прийти и попросить ребенку "пять", потому что это нужно вам "для спокойствия", – большая ошибка. Ребенок не получит знаний, а радость от красивого дневника продлится до тех пор, пока не придет пора сдавать экзамен. Спросите учителя, над чем можно поработать, проанализировать вместе с ребенком ошибки, подтянуть недопонятые темы – и учитель обязательно поможет. Не критикуйте учителя дома в присутствии ребенка, не приходите в школу без договоренности, выключите оповещения в родительском чате и читайте сообщения по необходимости – так вы избежите ненужных распрей и не будете тратить время на пустые обсуждения и переписку.

ЕГЭ без страха и упреков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящий экзамен ребенка – головная боль родителей. Учебный год, в котором предстоит ЕГЭ или ОГЭ, будет более напряженным и интенсивным, но главное здесь – напомнить самому себе и школьнику, что даже плохие баллы не делают его плохим ребенком. Дружба и теплые отношения с ребенком важнее отметок и баллов. Поддержите его, дайте понять, что вы на его стороне, что бы ни случилось.





Павел Коротин эксперт по коммуникациям Не делайте из экзамена монстра, от которого зависит вообще вся дальнейшая жизнь. Дайте понять, что экзамен важен, он влияет на варианты развития событий, что это серьезно, но не поддавайтесь панике и не сводите всю жизнь, свою и школьника, к ЕГЭ, – советует Павел Коротин. – Говорите ему, что верите в то, что его талант раскроется в нужное время. Подарите ему уверенность в своих силах и в вашей поддержке. Тогда результат придет.

В череде репетиторов, кружков, домашних заданий и своих переживаний по этому поводу находите время побыть с ребенком, приятно провести время, расслабиться. Эффект от подготовки к экзаменам будет, если чередовать этапы концентрации и расслабления. Постарайтесь выйти из оков страха, не рисовать унылых и пессимистичных картин будущего, не волноваться за то, что будет, если ребенок получит не те баллы, на которые вы рассчитывали. Приготовьтесь к альтернативным вариантам, но идите к цели, веря в свои силы и в своего ребенка.



Екатерина Рукавичникова