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Пропущенные периоды работы, неучтенный заработок и ошибки в пенсионных коэффициентах могут привести к уменьшению размера пенсии. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексей Денисов.

По его словам, особое внимание необходимо уделять работе до 2002 года и специальному стажу, от которого зависит право выхода на досрочную пенсию. При этом неточности в фамилии, как правило, не уменьшают выплату напрямую, однако могут оказаться помехой на пути подтверждения конкретных периодов.

"Начать проверку стоит с выписки из индивидуального лицевого счета на "Госуслугах". Ее необходимо сопоставить с трудовой книжкой и другими документами: все ли места работы отражены и совпадают ли даты. Один из возможных случаев – несколько лет работы в 1990-е есть в трудовой книжке, но отсутствуют в сведениях СФР", – отметил Денисов.

Специалист подчеркнул, что после подтверждения периода пенсионные права могут пересмотреть. Иная ситуация касается заработка до 2002 года: в ряде случаев архивная справка позволяет подтвердить более выгодный для расчета период. При этом размер прибавки зависит от учета заработка и стажа в конкретном пенсионном деле.

Если предприятие уже закрыто, необходимую документацию лучше искать у правопреемника или в архиве, уточнил эксперт. Подтверждением могут выступить приказы о приеме и увольнении, справки о доходах и другие сведения.

"Если фонд не учел уже имевшиеся у него сведения, недополученные суммы могут выплатить за весь период без ограничения по сроку", – предупредил Денисов.

Он также обратил внимание на различие между ошибкой фонда и поздним представлением дополнительных документов: если пенсионер самостоятельно принес новые подтверждения спустя время, перерасчет по общему правилу будет произведен с первого числа следующего месяца после обращения.

Факт обнаружения старого стажа поэтому не гарантирует доплату за все прошлые годы. Как пояснил специалист, надо установить, какие сведения имелись при назначении и почему они не были использованы.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар сообщила, что формировать будущую пенсию можно уже с 14 лет, если подросток официально устроился на работу. В таком случае у него начинают накапливаться страховой стаж и пенсионные баллы.

В качестве примера парламентарий привела школьника, который после 10-го класса решил несколько часов в неделю работать во время летних каникул. При официальном оформлении такая занятость будет учитываться при расчете страхового стажа.