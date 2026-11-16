Фото: телеграм-канал Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который находится в заключении в Нью-Йорке, передает привет неизменно братской России, рассказала зампредседателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы по международным делам Таня Валентина Диас в ходе генеральной ассамблеи движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" в Москве.

"Он также шлет приветствие этой стране, которая всегда была братской и солидарной", – подчеркнула она.

По словам политика, Венесуэла воспринимает Россию как государство, которое неизменно поддерживает Каракас.

В январе в Венесуэле в ходе военной операции США Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и переправлены за пределы страны. Президент США Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

В октябре супругам выдвинули новые обвинения в сговоре с целью якобы пыток задержанных, среди которых были граждане США. В суде Мадуро не признал вину по новым обвинениям, Флорес также указала на свою невиновность.

В случае признания виновными по всем пунктам каждому грозит как минимум 50 лет лишения свободы. Судебный процесс по существу запланирован на 1 июня 2027 года.

