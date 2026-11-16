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12-летняя дочь рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) и исполнительница главной роли в фильме "Дива" Алиса Юнусова после школы намерена получить театральное образование и связать жизнь с кино. Об этом она рассказала в интервью "Леди Mail".

Интерес к актерскому мастерству появился у девочки несколько лет назад. Она занималась в театральной студии, а окончательно утвердилась в выборе после первой съемки.

"Когда в первый раз попала на съемочную площадку, поняла – хочу заниматься именно этим", – призналась Юнусова.

Чтобы совмещать работу с учебой, с 2026 года девочка перешла на домашнее обучение. По ее словам, времени теперь хватает и на съемки, и на занятия, и на личную жизнь.

"Даже свободное время остается, чтобы погулять с друзьями. Или встретиться с братом, с папой в ресторан сходить", – поделилась начинающая актриса.

"Дива" не дебют Юнусовой в кино. В 2025 году она исполнила роль девочки Киры в сериале "Три сестры", где также снимались телеведущая Лариса Гузеева и актер Павел Деревянко. Кроме того, она участвовала в детской экранизации "Трех мушкетеров" вместе с сыном продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александром.

Сейчас Юнусова увлекается шахматами, теннисом, серфингом, танцами и вокалом, изучает английский и испанский языки. Ради актерской карьеры она готова пересмотреть свои занятия. Родные поддерживают ее в этом решении.

Фэнтези-драма "Дива" Анны Меликян выйдет в широкий прокат 3 декабря. Как заявили в кинопрокатной компании "Вольга", это рассказ о невероятном, божественном даре, а также о его последствиях. Также в фильме снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов и Мария Смольникова.

