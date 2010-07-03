В Московском планетарии проведут для школьников экскурсии в День знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Астрономы и астрофизики Московского планетария проведут для школьников экскурсии в День знаний, 1 сентября, сообщает пресс-служба планетария.

Посетители узнают, как устроена наша Вселенная, почему падают метеориты и как изучать звездное небо. Также детям расскажут неизвестные факты о планетарии, которому в ноябре исполняется 90 лет.

В музее "Лунариум" гости прокатятся на космическом велосипеде, вызовут торнадо и создадут искусственные облака. В Музее Урании можно будет изучить телескопы, солнечные часы и другие приборы.

В Большом Звездном зале состоится показ фильма "Призрак Вселенной: в поисках темной материи". Зрители отправятся в путешествие под землю, где на глубине более 100 метров расположен Большой адронный коллайдер.

Столичные парки подготовили ко Дню знаний специальные программы. 1 сентября посетителей ждут многочисленные спектакли, квесты, экскурсии, концерты, игры и мастер-классы.