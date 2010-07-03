Москва онлайн покажет День знаний и высадку деревьев на Аллее первоклассников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Летние каникулы позади, впереди очередной, а для кого-то первый учебный год и много новых интересных открытий. 2 сентября наша съемочная группа посетит гимназию Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ) и пообщается с учениками начальной школы, их родителями и учителями. После торжественной части на территории школы пройдет акция, в ходе которой ученики 1-3 классов вместе со взрослыми помощниками посадят деревья на специальной Аллее первоклассников. Вместе с тем как будут расти и крепнуть молодые деревья, будут взрослеть и набираться знаний ученики гимназии.

Смотрите трансляцию 2 сентября в 10:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.