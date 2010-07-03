В Пензенской области три человека погибли в ДТП

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Два легковых автомобиля столкнулись в Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Авария произошла в Кузнецком районе Пензенской области в 17:50. По предварительной информации, участниками аварии стали "Лада Грант" и Mercedes-Benz. В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок. Еще один человек, водитель Mercedes, получил повреждения, его госпитализировали.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства ДТП. По факту аварии ГИБДД организовала проверку.

Накануне на 116-м километре трассы "Кашира-Ненашево" в Подмосковье столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, двое из них – дети. Уточняется, что участниками ДТП стали Renault, Toyota и Ford.

