Пять человек погибли в аварии в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек стали жертвами ДТП с участием двух автомобилей в Краснодарском крае. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД.

"По предварительным данным, в ночь на 9 сентября в Отрадненском районе произошло столкновение двух автомобилей. Погибли пять человек", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что среди погибших нет детей и подростков.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Ранее в Москве автомобиль сбил инвалида-колясочника. Инцидент произошел на Новом Арбате. Движение транспорта в районе аварии было затруднено.