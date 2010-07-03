Оба водителя погибли при столкновении двух фур под Волгоградом

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На трассе в Дубовском районе Волгоградской области столкнулись две фуры – в результате ДТП оба водителя скончались, передает РИА Новости.

По данным регионального управления МВД, инцидент произошел в 19:40 по местному времени.

Причиной аварии, по предварительной информации, стала лопнувшая у одного из грузовиков шина. Столкновение получилось лобовым.

Ранее на 92-м километре автодороги "Холмогоры" в Московской области самосвал столкнулся с автомобилем дорожных рабочих. Два человека погибли, еще двое получили ранения.