Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Подмосковье

На трассе М8 в Московской области самосвал столкнулся с автомобилем дорожных рабочих. В результате два человека погибли, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью.
Как уточняется, авария произошла на 92-м километре автодороги "Холмогоры".
"В результате ДТП два человека погибли, еще двое получили ранения", – сказал собеседник агентства.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области на трассе Иваново – Ковров – Нижний Новгород 5 сентября произошло лобовое столкновение автомобиля "МАЗ" с пассажирским автобусом. Получили травмы десять человек. ДТП случилось в трех километрах от поселка Палех.
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