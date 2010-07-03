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21:48

На Волоколамском шоссе задержали сбившего ребенка водителя

происшествия ДТП

21:48

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Фото: depositphotos/Emevil

Сотрудники Росгвардии задержали на Волоколамском шоссе в столице автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Автомобиль Toyota Camry ехал в сторону области. "Разыскиваемый автомобиль был обнаружен и блокирован. За рулем транспортного средства находился 45-летний мужчина, от которого исходил резкий запах алкоголя", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ведомства.

Отмечается, что нарушителя передали полиции. При себе у него не было водительских прав.

Ребенок находится в больнице, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее днем на улице Дубининской в центре Москвы произошла авария с участием иномарки, кареты скорой помощи и трамвая. Никто не пострадал, движение восстановлено в полном объеме.

Накануне два человека погибли в результате столкновения автомобиля и мотоцикла под Воскресенском в Подмосковье. По факту случившегося начата доследственная проверка.

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