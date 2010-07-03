Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

Два человека погибли в результате ДТП в Воскресенском районе Московской области. Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

"ЧП произошло в деревне Золотово под Воскресенском. В результате ДТП погибли два человека, включая одного ребенка", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД по региону.

Организована доследственная проверка.

Несколькими днями ранее в Новомосковском округе столицы на 25 километре Киевского шоссе столкнулись пять автомобилей – в результате ДТП пострадал один человек. Участниками аварии стали Mercedes, Ford Focus, такси Skoda, автобус ЛиАЗ маршрута 444, в котором находились 15 человек, и еще одна машина.

