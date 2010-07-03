Туман в Москве может снова спровоцировать задержку авиарейсов

В ближайшие дни в столицу может вернуться туман. Из-за него не исключены задержки авиарейсов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ситуация благоприятная для повторения. С наступлением конца августа и начала сентября в ночные и предутренние часы – с 3 до 6 утра – очаги тумана будут сохраняться. Видимость менее одного километра. Так что рейсы могут отменить снова", – передает его прогноз РИА Новости.
В субботу, 31 августа, в московских аэропортах более 120 рейсов задержали и отменили. В МЧС по Московской области предупреждали о сильном тумане с ухудшением видимости до 800 метров. Там добавили, что из-за него повышается вероятность ДТП.
По той же причине возникли проблемы на МАКС. Сообщалось о возможной отмене демонстрационных полетов на авиационно-космическом салоне.
В то же время погода в столице будет почти "июльской". Воздух прогреется до 22–24 градусов. Будет дуть слабый ветер, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
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