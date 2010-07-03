Более 120 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

В субботу, 31 августа, в столичных аэропортах более 120 рейсов задержано и отменено.
Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", в аэропорту Внуково задержали 27 рейсов, в Домодедово 24 рейса задержали и девять отменили. 62 рейса задержано в Шереметьево.
Ранее МЧС по Московской области предупредило о сильном тумане с ухудшением видимости до 800 метров. В ведомстве предупредили, что при тумане возникают увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
По прогнозам синоптиков, в последний летний день в столичном регионе будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до 25 градусов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.