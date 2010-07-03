Более 120 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В субботу, 31 августа, в столичных аэропортах более 120 рейсов задержано и отменено.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", в аэропорту Внуково задержали 27 рейсов, в Домодедово 24 рейса задержали и девять отменили. 62 рейса задержано в Шереметьево.

Ранее МЧС по Московской области предупредило о сильном тумане с ухудшением видимости до 800 метров. В ведомстве предупредили, что при тумане возникают увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

По прогнозам синоптиков, в последний летний день в столичном регионе будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до 25 градусов.