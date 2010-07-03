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07:55

МЧС предупредило о сильном тумане в Подмосковье

общество погода безопасность

07:55

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Фото: Zuma/TASS/Altan Gocher

Сильный туман с ухудшением видимости до 800 метров ожидается в Московской области в утреннее время 31 августа.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС по региону, туман ожидается местами в ближайший час с сохранением до 9:00.

В ведомстве предупредили, что при тумане возникают увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

В этой связи пешеходов призвали быть внимательными при переходе улиц, водителям рекомендовали снизить скорость.

По данным портала "Метеоновости" в последний летний день в столичном регионе будет облачно и без осадков. Температура воздуха прогреется до 25 градусов.

Будет дуть переменный ветер скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Врач-психиатр столичного Депздрава Георгий Костюк ранее заявил, теплая осень может снизить риск сезонной депрессии.

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общество погода безопасность

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