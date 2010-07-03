В первые дни сентября машин в столице станет больше на 25–30 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первую неделю сентября число автомобилей в Москве увеличится на 25-30 тысяч, сообщили Агентству "Москва" в Центре организации дорожного движения.

В ЦОДД добавили, что на этой неделе количество автомобилей увеличилось на 80-100 тысяч в сравнении с началом августа. Рост связан с началом нового учебного года.

Водителям рекомендовали выезжать во внепиковые часы. Крупные заторы в 8-9 баллов возможны при совмещении нескольких факторов – увеличения количества автомобилей, роста числа аварий, плохой погоды.

Ранее в ЦОДД сообщили, что в Москве установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог в 2020 году.

Большинство камер появится в очагах аварийности для снижения числа ДТП. Часть камер установят на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих "выделенок".