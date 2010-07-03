На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что теперь на участке от МКАД до деревни Грибки водители смогут ехать со скоростью 80 километров в час вместо 60. На дублерах скоростной режим останется прежним. На данном участке установлены фиксирующие скорость движения автомобиля камеры видеонаблюдения.

"Ежедневно по Дмитровскому шоссе проезжает более 75 тысяч автомобилей. Теперь они смогут быстрее преодолевать довольно продолжительный участок пути. Это позволит сэкономить время в поездке", – отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года планируется полностью завершить реконструкцию МКАД. Развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД планируют запустить к Дню города.

Кроме того, к 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, что на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.

Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.

