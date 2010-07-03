Под Клином открыли въезд на платную трассу М11

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Под Клином открылся въезд на скоростную трассу М11 Москва – Санкт-Петербург с федеральной дороги М10 "Россия". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу госкомпании "Автодор".

"1 августа 2019 года в районе деревне Ямуги открыт новый пятикилометровый участок скоростной автомобильной дороги М11 Москва – Санкт-Петербург, соединяющий трассу на 97-м километре с федеральной дорогой М10 "Россия", – говорится в сообщении.

На данном участке дороги работают четыре шлюза, из них два функционируют на выезде с М11 в сторону деревни Ямуги и два на въезд обратно.

В пресс-службе уточнили, что цены на скоростную трассу не изменились. Максимальная скорость движения на новой дороге составляет 110 километров в час.

В начале июля состоялось открытие второго участка платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург от 97-го до 149-го километра между Клином и Тверью. Новый участок проходит по территориям Московской и Тверской областей и соединяется с федеральной трассой М10 "Россия" на 143-м километре.

Платную скоростную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург планируют полностью открыть в октябре текущего года. Специалистам осталось завершить всего два участка – седьмой и восьмой этапы, которые расположены возле Северной столицы.

Трасса протянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Проезд займет не более пяти с половиной часов.

