Открылся новый участок трассы Москва – Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Состоялось открытие второго участка платной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург от 97-го до 149-го километра между Клином и Тверью.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что скоростная трасса является частью коридора Европа – Западный Китай, передает ТАСС.

По его словам, планируется "более комфортное размещение заправочных комплексов и обеспечение сотовой связью по всей длине трассы".

Новый участок проходит по территориям Московской и Тверской областей и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.

В результате для сквозного проезда стал доступен весь путь от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до Твери. Отмечается, что 135 километров можно будет преодолеть чуть более чем за час.

Максимальная разрешенная скорость движения на участке составляет 110 километров в час. Впоследствии ее увеличат до 130 километров в час.

Трасса протянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Проезд займет не более пяти с половиной часов.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по М11 составит около двух тысяч рублей в будний день при оплате наличными. Сэкономить можно будет с помощью транспондера и других программ лояльности.