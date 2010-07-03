Транспондер в помощь: названа цена проезда по трассе М11 Москва – Петербург

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость проезда по скоростной трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга составит около двух тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.

Такую цену придется заплатить за поездку в будний день при оплате наличными. Сэкономить почти вдвое можно будет с помощью транспондера и других программ лояльности.

Скоростная автомобильная дорога М11 тянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Ввести ее в эксплуатацию планируют в сентябре 2019 года.

В ходе строительных работ были обнаружены предметы, которым более 3000 лет. Обнаружены артефакты и более поздних эпох. Находки стали причиной временной остановки строительства.