На некоторых российских дорогах повысят лимит скорости

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Разрешенный скоростной режим на нескольких федеральных трассах России собираются увеличить. В одних случаях речь идет о повышении лимита скорости до 110 км/ч, в других же – до 130 км/ч. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на заявление Росавтодора.

Согласно данным издания, изменения коснутся Псковской области: это участки 419–616-м км трассы М-9 "Балтия", 178–542-м км Р-23, 105–141-м км Р-56, 4–59-м км А-212. Кроме этого, скоростной режим изменят в Пермском крае на 33–47-м км трассы Р-242 (Пермь–Екатеринбург).

В настоящее время новый скоростной режим на этапе согласования с территориальными органами ГИБДД. Вносятся необходимые изменения в проект организации дорожного движения. Следующим шагом будет замена дорожных знаков на участках.

В Росавтодоре пояснили, что специалисты регулярно анализируют дорожную ситуацию с целью выявить участки, пригодные для увеличения лимита скорости.

Для этого необходимо выполнение ряда условий. Это разделенные транспортные и пешеходные потоки, искусственное электроосвещение, барьерное ограждение по оси проезжей части и противоослепляющие экраны.

По данным Росавтодора, сейчас в РФ скоростной режим в 110 км/ч действует на 20 участках шести федеральных трасс – М-5 "Урал", Р-217 "Кавказ", А-370 "Уссури", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", А-350 Чита — Забайкальск на границе с Китаем.

В планах ведомства поднять скоростной режим и на других участках трасс ​М-8, Р-217, М-5, А-370.

Сообщается, что увеличение скоростного режима готовится и на платных трассах М-4 "Дон" и М-11 "Москва – Санкт-Петербург". Еще на двух новых участках этих трасс возможно повышение лимита скорости до 130 км/ч.

Пока ехать на такой скорости разрешено на четырех участках М-4 и одном – М-11.

Ранее сообщалось, что на разделительных полосах федеральных трасс в 2019 году установят шумовую разметку. Предполагается, что она предотвратит выезд на встречную полосу за счет тряски автомобиля на модернизированных участках. Эксперты относятся к новшеству скептически. Специалисты отмечают малый срок службы подобных разметок и дефицит компаний, способных ее производить.