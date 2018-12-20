Шумовую разметку установят на российских трассах

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Шумовую разметку установят на разделительных полосах федеральных трасс в 2019 году. Такая мера должна удержать водителей от выезда на встречку, сообщили газете "Известия" в Росавтодоре.

Новую технологию протестируют на трассах М-7 "Волга" в Татарстане, Р-22 "Каспий" между Москвой и Волгоградом, М-5 "Урал" в Уральском регионе, Р-258 "Байкал" и Р-254 "Иртыш" в Сибири, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Предполагается, что шумовая разметка предотвратит выезд на встречную полосу за счет тряски автомобиля на модернизированных участках. Эксперты относятся к новшеству скептически. Прежде всего, специалисты отмечают малый срок службы подобных разметок. Кроме того, существует дефицит компаний, способных производить такую разметку.

Эксперты полагают, что такие полосы не защитят водителей от лобовых столкновений, и предлагают отдать предпочтение тросовым ограждениям.