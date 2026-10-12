Правительство РФ поддержало ужесточение наказания за призывы к терроризму и беспорядкам

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Правительство России поддержало законопроект об усилении ответственности за публичные призывы к террористической деятельности и массовым беспорядкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

В документе отмечается, что инициатива направлена на усиление защиты граждан, общества и государства от угроз экстремистского и террористического характера, а также на совершенствование правовых механизмов противодействия преступлениям.

Законопроект подготовили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и депутат Эдуард Валеев. Поправки предполагают ужесточение ряда статей Уголовного кодекса РФ.

В частности, изменения касаются ответственности за публичные призывы к террористической деятельности и ее пропаганду, а также за призывы к массовым беспорядкам и насилию над гражданами, совершенные с использованием СМИ и интернета. Кроме того, ужесточается наказание за применение насилия в отношении представителей власти.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение штрафов за нарушение общественного порядка. В частности, изменения коснутся штрафов за курение табака и распитие алкоголя в запрещенных зонах, а также за проживание без паспорта или регистрации. Кроме того, предлагается увеличить наказание за мелкое хулиганство, нарушение правил организации митингов и производство экстремистских материалов.