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Владимир Путин изменил отношение американского лидера Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому, использовав для этого поставки дизельного топлива. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

Как отмечается в публикации, российский президент "точным ходом" добился перемены в позиции главы Белого дома, умело воспользовавшись стратегически важным ресурсом. При этом европейские страны, по мнению авторов статьи, упустили аналогичную возможность, хотя также располагают стратегическими запасами этого топлива.

Вместо того чтобы использовать дизель как аргумент в переговорах с Трампом и добиваться более активной поддержки Киева, Евросоюз бездействовал, подчеркнули в материале.

Ранее Трамп и Путин в ходе телефонного разговора договорились о поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. По словам главы Белого дома, скоро Москва поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а после – 1 миллион тонн.

Затем Вашингтон вывел из-под американских санкций поставки дизтоплива из России до 7 апреля 2027 года. Правительство РФ, в свою очередь, частично сняло запрет на его экспорт.

Через некоторое время Трамп выступил с критикой в адрес Зеленского. Он заявил, что Украине нужен новый президент, который сможет договориться с Россией. По его мнению, глава киевского режима хочет создавать проблемы для всего мира.