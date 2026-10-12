Пятилетнюю девочку без одежды нашли на лестничной клетке дома в Ленобласти

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Раздетая пятилетняя девочка обнаружена в подъезде многоквартирного дома в городе Кудрове Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данному факту началась проверка. Сотрудники ведомства дадут оценку исполнению родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и защите прав ребенка. Вместе с тем будут проверены органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Ведомство проконтролирует ход и итоги проверки.

Ранее супругов с признаками насильственной смерти нашли в подъезде многоквартирного дома в подмосковном Серпухове. Рядом с телами обнаружили травматический пистолет. Предварительно, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина застрелил женщину.

