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24 сентября, 11:07

Происшествия

Тела супругов найдены в подъезде в подмосковном Серпухове

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Мужчину и женщину с признаками насильственной смерти обнаружили в подъезде многоквартирного дома в подмосковном Серпухове. По предварительным данным, они были супругами, а рядом с ними лежал травматический пистолет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Тела погибших были найдены вечером 23 сентября в жилом здании на улице Подольской. Следствие полагает, что мужчина застрелил женщину в ходе внезапной ссоры.

Следственный отдел по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело об убийстве. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.

Следователь совместно с криминалистом осмотрел место происшествия, изъял орудие преступления. Проводятся допросы, назначены судебные экспертизы. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковной Кашире был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомой. Тело женщины 1983 года рождения обнаружили в квартире дома на улице Садовой.

Предварительно, между погибшей и ее знакомым во время распития спиртного возник конфликт, в ходе которого мужчина утопил ее в ванной. Задержанным оказался местный житель 1995 года рождения.

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