Новые остановки наземного транспорта появятся в шести округах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В шести округах Москвы с 26 сентября появятся 10 новых остановок и будут скорректированы 24 маршрута автобусов и электробусов. Изменения затронут Зеленоградский, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северный, Троицкий и Южный административные округа, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Остановки добавят у платформы Алабушево и в 19-м микрорайоне в Зеленоградском округе.

В Южном округе вместо маршрутов т60 и т72 запустят новые 920 и 972, их остановки будут ближе к платформе Варшавская Павелецкого направления.

Также в Юго-Восточном округе на маршруте м79 высадка на конечной остановке "Филиал больницы имени Демихова" станет обязательной, также появятся остановки "Краснодарская улица, 65" и "4-й Люберецкий проезд".

В Троицком округе добавят встречные остановки "Оздоровительный комплекс "Десна" и "Рябиновая улица".

Кроме того, в Северном округе на ночном маршруте н1 введут остановку "Гидропроект", а в Северо-Западном на маршруте 432 возобновит работу остановка "Бульвар Яна Райниса, 10".



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Ликсутов напомнил, что работа по анализу маршрутной сети наземного транспорта ведется по поручению Сергея Собянина. Специалисты постоянно изучают существующие направления, запускают новые, корректируют действующие и добавляют остановки там, где это востребовано.

Такой подход обеспечивает быстрый и комфортный подвоз пассажиров к станциям метро, МЦД, МЦК и железнодорожным платформам Павелецкого и Ярославского направлений.

Ранее на юго-востоке и северо-западе Москвы ввели три новых участка выделенных полос общей протяженностью более километра. Новые полосы организованы на Волжском бульваре, улицах Ставропольской и Свободы. По этим улицам курсируют 15 маршрутов наземного транспорта, включая пригородные направления проекта "Москва – область".

