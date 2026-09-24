Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 12:25

Транспорт

Новые остановки наземного транспорта появятся в шести округах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В шести округах Москвы с 26 сентября появятся 10 новых остановок и будут скорректированы 24 маршрута автобусов и электробусов. Изменения затронут Зеленоградский, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северный, Троицкий и Южный административные округа, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Остановки добавят у платформы Алабушево и в 19-м микрорайоне в Зеленоградском округе.

В Южном округе вместо маршрутов т60 и т72 запустят новые 920 и 972, их остановки будут ближе к платформе Варшавская Павелецкого направления.

Также в Юго-Восточном округе на маршруте м79 высадка на конечной остановке "Филиал больницы имени Демихова" станет обязательной, также появятся остановки "Краснодарская улица, 65" и "4-й Люберецкий проезд".

В Троицком округе добавят встречные остановки "Оздоровительный комплекс "Десна" и "Рябиновая улица".

Кроме того, в Северном округе на ночном маршруте н1 введут остановку "Гидропроект", а в Северо-Западном на маршруте 432 возобновит работу остановка "Бульвар Яна Райниса, 10".

1 из 3

Ликсутов напомнил, что работа по анализу маршрутной сети наземного транспорта ведется по поручению Сергея Собянина. Специалисты постоянно изучают существующие направления, запускают новые, корректируют действующие и добавляют остановки там, где это востребовано.

Такой подход обеспечивает быстрый и комфортный подвоз пассажиров к станциям метро, МЦД, МЦК и железнодорожным платформам Павелецкого и Ярославского направлений.

Ранее на юго-востоке и северо-западе Москвы ввели три новых участка выделенных полос общей протяженностью более километра. Новые полосы организованы на Волжском бульваре, улицах Ставропольской и Свободы. По этим улицам курсируют 15 маршрутов наземного транспорта, включая пригородные направления проекта "Москва – область".

Урбанист оценил перспективы продления метро в Балашиху

Читайте также


транспортгород

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика