24 сентября, 12:25Транспорт
Новые остановки наземного транспорта появятся в шести округах Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
В шести округах Москвы с 26 сентября появятся 10 новых остановок и будут скорректированы 24 маршрута автобусов и электробусов. Изменения затронут Зеленоградский, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северный, Троицкий и Южный административные округа, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Остановки добавят у платформы Алабушево и в 19-м микрорайоне в Зеленоградском округе.
В Южном округе вместо маршрутов т60 и т72 запустят новые 920 и 972, их остановки будут ближе к платформе Варшавская Павелецкого направления.
Также в Юго-Восточном округе на маршруте м79 высадка на конечной остановке "Филиал больницы имени Демихова" станет обязательной, также появятся остановки "Краснодарская улица, 65" и "4-й Люберецкий проезд".
В Троицком округе добавят встречные остановки "Оздоровительный комплекс "Десна" и "Рябиновая улица".
Кроме того, в Северном округе на ночном маршруте н1 введут остановку "Гидропроект", а в Северо-Западном на маршруте 432 возобновит работу остановка "Бульвар Яна Райниса, 10".
Ликсутов напомнил, что работа по анализу маршрутной сети наземного транспорта ведется по поручению Сергея Собянина. Специалисты постоянно изучают существующие направления, запускают новые, корректируют действующие и добавляют остановки там, где это востребовано.
Такой подход обеспечивает быстрый и комфортный подвоз пассажиров к станциям метро, МЦД, МЦК и железнодорожным платформам Павелецкого и Ярославского направлений.
Ранее на юго-востоке и северо-западе Москвы ввели три новых участка выделенных полос общей протяженностью более километра. Новые полосы организованы на Волжском бульваре, улицах Ставропольской и Свободы. По этим улицам курсируют 15 маршрутов наземного транспорта, включая пригородные направления проекта "Москва – область".
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