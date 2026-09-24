Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в подмосковном Хотькове

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

В подмосковном Хотькове полицейские устанавливают обстоятельства аварии с мотоциклом, в которой пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

По предварительным данным, 23 сентября на улице Михеенко столкнулись легковой автомобиль Opel и кроссовый мотоцикл. Местная жительница за рулем иномарки выполняла поворот налево, въезжая на дворовую территорию, и не уступила дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении.

В результате пострадали водитель и пассажир мотоцикла – подростки 2011 года рождения. Их госпитализировали.

Ранее в Кузбассе 17-летний подросток на кроссовом мотоцикле "Кевс" сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ребенка госпитализировали с ушибом головного мозга.

По данным правоохранителей, у несовершеннолетнего мотоциклиста нет водительских прав. До этого он уже привлекался к административной ответственности.