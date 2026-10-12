Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 13:22

Шоу-бизнес

Суд в Москве признал права вдовы Шатунова на песни группы "Ласковый май"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/_svetlana_shatunova_

Щербинский районный суд Москвы частично удовлетворил исковые требования Светланы Шатуновой, вдовы солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, к музыкальному продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Поводом для разбирательства стал договор от 14 сентября 2013 года о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и смежных прав на продукцию, изображения и произведения, а также прав требования. Соглашение было заключено между Шатуновым и Разиным.

Шатунова, действующая в интересах несовершеннолетних детей, просила признать сделку ничтожной, а сам договор – незаключенным.

О возбуждении уголовного дела против Разина стало известно в ноябре 2025 года. Как указал адвокат семьи Шатунова, продюсер систематически присваивал деньги, которые были предназначены для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения Кузнецову.

Разину заочно предъявили обвинение в мошенничестве, также его объявили в международный розыск. В мае 2026-го суд установил, что авторство песен "Ласкового мая" не принадлежит Разину. Позже он лишился последнего товарного знака группы.

Читайте также


судышоу-бизнес

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика