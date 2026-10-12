Суд в Москве признал права вдовы Шатунова на песни группы "Ласковый май"

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Щербинский районный суд Москвы частично удовлетворил исковые требования Светланы Шатуновой, вдовы солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, к музыкальному продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Поводом для разбирательства стал договор от 14 сентября 2013 года о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и смежных прав на продукцию, изображения и произведения, а также прав требования. Соглашение было заключено между Шатуновым и Разиным.

Шатунова, действующая в интересах несовершеннолетних детей, просила признать сделку ничтожной, а сам договор – незаключенным.

О возбуждении уголовного дела против Разина стало известно в ноябре 2025 года. Как указал адвокат семьи Шатунова, продюсер систематически присваивал деньги, которые были предназначены для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения Кузнецову.

Разину заочно предъявили обвинение в мошенничестве, также его объявили в международный розыск. В мае 2026-го суд установил, что авторство песен "Ласкового мая" не принадлежит Разину. Позже он лишился последнего товарного знака группы.