Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 17:42

Шоу-бизнес

Продюсера "Ласкового мая" объявили в международный розыск

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Также эту информацию подтвердил агентству и один из участников процесса.

О возбуждении уголовного дела в отношении Разина стало известно 24 ноября. По словам адвоката семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, продюсер систематически присваивал деньги, предназначенные для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения автору текстов, поэту Сергею Кузнецову.

Разин заключил с ним фиктивный договор, на основании которого продолжительное время получал гонорары как лицо, обладающее имущественными правами на музыкальные произведения.

Материальный ущерб составил около 500 миллионов рублей. Разину грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ему в заочном порядке предъявили обвинение по статье "Мошенничество" и объявили в межгосударственный розыск.

Позднее стало известно, что Разин находится в США. По предварительным данным, он не планирует возвращаться в Россию. При этом СМИ уточняли, что Разин покинул страну сразу после возбуждения против него уголовного дела.

30 декабря Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера по делу о мошенничестве. Таким образом инстанция удовлетворила ходатайство следователя. Под арестом Разину предстоит провести два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Продюсер "Ласкового мая" Разин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика