Продюсера "Ласкового мая" объявили в международный розыск

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Также эту информацию подтвердил агентству и один из участников процесса.

О возбуждении уголовного дела в отношении Разина стало известно 24 ноября. По словам адвоката семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтаровой-Казарновской, продюсер систематически присваивал деньги, предназначенные для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения автору текстов, поэту Сергею Кузнецову.

Разин заключил с ним фиктивный договор, на основании которого продолжительное время получал гонорары как лицо, обладающее имущественными правами на музыкальные произведения.

Материальный ущерб составил около 500 миллионов рублей. Разину грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ему в заочном порядке предъявили обвинение по статье "Мошенничество" и объявили в межгосударственный розыск.

Позднее стало известно, что Разин находится в США. По предварительным данным, он не планирует возвращаться в Россию. При этом СМИ уточняли, что Разин покинул страну сразу после возбуждения против него уголовного дела.

30 декабря Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера по делу о мошенничестве. Таким образом инстанция удовлетворила ходатайство следователя. Под арестом Разину предстоит провести два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории России.