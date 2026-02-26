Причиной "пьяного" поведения свиристелей зимой может быть переохлаждение

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Свиристели в холодное время года могут впадать в состояние "опьянения" не только из-за забродивших ягод, но и из-за переохлаждения. Об этом в беседе с ТАСС заявила доцент департамента рационального природопользования РУДН Ольга Полынова.

По ее словам, свиристели очень прожорливы. После долгого перелета они испытывают сильный голод и набивают зоб замерзшими ягодами. Из-за этого кровь, которая проходит рядом с зобом, охлаждается, а мозг птицы перемерзает. Поэтому свиристели просто теряют сознание.

Полынова добавила, что лучшей помощью таким птицам является отогрев. Можно взять ее в ладони или в варежку, чтобы ягоды в зобе оттаяли. Также можно принести свиристеля домой и дать отогреться в помещении.

"Затем выпустите. Он быстро найдет свою стаю", – указала специалист.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рассказали, что с приходом весны активнее всего начинают петь синицы. По словам экспертов, эти птицы одними из первых откликаются на прибавление светового дня. Также в ближайшее время у больших синиц, московок, лазоревок, пухляков и длиннохвостых синиц начнется сезон гнездования – пары приступят к строительству гнезд.

