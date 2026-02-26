Форма поиска по сайту

26 февраля, 13:29

Город

Сурки из Московского зоопарка выйдут из спячки не раньше конца марта

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба столичного зоосада

Степные сурки в Московском зоопарке продолжают зимнюю спячку и проснутся не раньше конца марта – начала апреля, рассказала ТАСС гендиректор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, в этом сезоне байбаки заснули еще в конце сентября. Для сравнения, в 2024-м из-за теплой осени они ушли в спячку только в середине октября. Сейчас их сон продолжается, а пробуждение ожидается, когда в столицу придет тепло, полностью сойдет снег и появится зеленая трава.

Она пояснила, что во время сна температура тела животных падает с 36–38 до 4–8 градусов, обмен веществ замедляется, и они живут за счет жировых запасов. За зиму сурки теряют около трети веса: с 5 килограммов осенью до 3–3,5 килограмма к пробуждению.

Сурки живут в вольере на старой территории рядом со слонами, деля его с венценосными журавлями. Как только сурки выходят из норы, зоологи начинают давать им стартовый корм – немного овощей для запуска пищеварения – морковь, тыкву, кабачки, листья салата. Затем рацион расширяют, добавляя зерновые. Летом животные набирают вес, а к концу августа аппетит снижается.

Акулова подчеркнула,что осенью байбаки сами обустраивают жилье: сотрудники приносят сено, а сурки таскают его в нору. По разбросанному вокруг сену зоологи понимают, что животные готовятся к спячке.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет три детеныша лучистой черепахи. Этот вид находится на грани полного исчезновения в природе. Первый детеныш вылупился 26 января, второй – 30 января, а третий – 5 февраля. Их пол станет известен только в двухлетнем возрасте.

Город

