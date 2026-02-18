Форма поиска по сайту

18 февраля, 13:01

Город

Три детеныша лучистой черепахи появились на свет в Московском зоопарке

Видео: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке появились на свет три детеныша лучистой черепахи. Этот вид находится на грани полного исчезновения в природе, сообщил столичный зоосад в телеграм-канале.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова уточнила, что первый детеныш вылупился 26 января, второй – 30 января, а третий – 5 февраля. Их пол станет известен только в двухлетнем возрасте.

"Все три черепашонка чувствуют себя хорошо и находятся под круглосуточным наблюдением специалистов. Поначалу панцири новорожденных были сморщенными и асимметричными – это нормальный процесс. Спустя несколько дней после вылупления детеныши расправились, и теперь их внешний вид соответствует стандартам вида", – рассказала Акулова.

Родителей детенышей, которые сейчас находятся в отдельном помещении в специально оборудованном террариуме, можно увидеть в павильоне "Террариум" на Новой территории зоопарка.

В террариуме поддерживается стабильная температура, установлены лампы полного спектра, совмещающие ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Примерно через месяц после рождения детеныши начнут полноценно питаться. В их первичный рацион войдут листья салата, а также шампиньоны и вешенки. Далее зоологи добавят в меню белковую пищу, а также яблоки, груши и кожуру банана.

В Московском зоопарке разработали целый комплекс мер для стимуляции размножения лучистых черепах. Последний приплод был два года назад. Подросший детеныш содержится в отдельном террариуме в не экспозиционном помещении.

Ранее в зоопарке появился молодой баран породы уэссан Чарли. Он родился 2 года назад в Пензенском зоопарке, после чего его перевезли на "Городскую ферму" ВДНХ. Там животному провели необходимые ветеринарные процедуры и направили на экспозицию детского зоопарка.

Овцы уэссан являются одной из самых мелких пород в мире. Их рост составляет около 50 сантиметров.

