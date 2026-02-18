Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 13:55

Шоу-бизнес

Директор певца Тхагалегова опроверг его госпитализацию после концерта в Краснодаре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/murat__thagalegov

Концертный директор певца Мурата Тхагалегова, известного по композиции "За тебя калым отдам", опроверг данные об экстренной госпитализации артиста после концерта в Краснодаре. Об этом он сообщил РИА Новости.

Представитель музыканта подчеркнул, что Тхагалегов находился в больнице по состоянию здоровья, после чего выписался и поехал на выступление. Директор уточнил, что певец исполнил все композиции, которые должен был, и направился обратно в больницу для прохождения курса лечения.

При этом, по его словам, организаторы концерта продали больше билетов, чем предполагалось на площадке, в результате чего некоторые гости остались без своих столов. Им вернули все денежные средства.

Директор указал, что артист выполнил все свои обязательства.

"Его пригласили на клубное шоу, где он должен был исполнить 8–10 песен. Он их исполнил, есть видеоматериал с доказательствами", – добавил он.

О якобы экстренной госпитализации Тхагалегова во время выступления ранее писали СМИ. Утверждалось, что он исполнил несколько песен, но после пятого номера ушел за кулисы и не вернулся. Журналисты отмечали, что причиной резкого ухудшения состояния артиста стало переутомление.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика