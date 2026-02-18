Директор певца Тхагалегова опроверг его госпитализацию после концерта в Краснодаре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/murat__thagalegov

Концертный директор певца Мурата Тхагалегова, известного по композиции "За тебя калым отдам", опроверг данные об экстренной госпитализации артиста после концерта в Краснодаре. Об этом он сообщил РИА Новости.

Представитель музыканта подчеркнул, что Тхагалегов находился в больнице по состоянию здоровья, после чего выписался и поехал на выступление. Директор уточнил, что певец исполнил все композиции, которые должен был, и направился обратно в больницу для прохождения курса лечения.

При этом, по его словам, организаторы концерта продали больше билетов, чем предполагалось на площадке, в результате чего некоторые гости остались без своих столов. Им вернули все денежные средства.

Директор указал, что артист выполнил все свои обязательства.

"Его пригласили на клубное шоу, где он должен был исполнить 8–10 песен. Он их исполнил, есть видеоматериал с доказательствами", – добавил он.

О якобы экстренной госпитализации Тхагалегова во время выступления ранее писали СМИ. Утверждалось, что он исполнил несколько песен, но после пятого номера ушел за кулисы и не вернулся. Журналисты отмечали, что причиной резкого ухудшения состояния артиста стало переутомление.

