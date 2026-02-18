Форма поиска по сайту

Новости

18 февраля, 14:38

Политика

В России могут удвоить накопительный взнос по военной ипотеке для участников СВО

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Накопительный взнос по военной ипотеке для участников спецоперации могут увеличить в два раза. Письмо с соответствующим предложением на имя главы Минобороны РФ Андрея Белоусова направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает газета "Известия".

"Предлагается применять повышающий коэффициент в размере 2,0 к каждому месяцу начислений в период непосредственного прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции", – говорится в письме.

В документе также отмечается, что нововведение нужно для дополнительного стимулирования военнослужащих и создания для них преференциальных условий жилищного обеспечения.

Согласно предложенному механизму, если военный не участвовал в боевых действиях в 2026 году, он получит 411 184,9 рубля накоплений на счет для приобретения жилья. При этом боец в зоне СВО сможет получить 822 369,8 рубля за год.

Рыночная ипотека может стать массово доступной при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом ранее заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в 2025 году цены на первичное жилье в России выросли на 8,7%, что превышает уровень инфляции. При этом спрос активизировался ввиду того, что люди ждали ужесточения условий льготной ипотеки в июле.

"Деньги 24": более 4 тыс квартир в новостройках купили по ипотеке в столице за январь

