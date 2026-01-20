Форма поиска по сайту

20 января, 16:36

Экономика

Платеж по ипотеке в мегаполисах РФ к концу года может снизиться до 58 тыс рублей

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В текущем году платеж за однокомнатную квартиру по рыночной ипотеке по новым кредитам в российских мегаполисах может снизиться на 21,7%, до почти 58 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что ежемесячные платежи снизятся, если в 2026 году ставки по рыночной ипотеке упадут с нынешних 21 до 16%, согласно прогнозу Минфина РФ. Из-за этого в четырех мегаполисах РФ платежи по ипотеке снизятся сильнее, чем по всем городам-миллионникам страны в целом.

Аналитики считают, что в Москве этот показатель упадет с почти 205 тысяч рублей до свыше 160 тысяч рублей в месяц. Снижение платежа составит свыше 44 тысяч рублей. Это почти в 3 раза выше аналогичных показателей, средних для всех мегаполисов РФ, так как жилье в столице значительно дороже.

Кроме того, ежемесячные платежи снизятся на свыше 25 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, на 21 тысячу рублей в Казани и на свыше 16 тысяч рублей в Нижнем Новгороде. На суммы от 11 до 14 тысяч рублей платеж снизится в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Уфе, Перми, Омске и Воронеже.

Наименьшее сокращение расходов на обслуживание ипотеки ожидается в городах с самыми низкими ценами на жилье среди городов-миллионников. В их число вошли Волгоград и Челябинск, где платежи снизятся лишь на суммы свыше 10 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперты предполагали, что Центробанк может снизить ключевую ставку до 15–15,5% годовых уже на следующем заседании, которое состоится 13 февраля. Это решение станет логичным шагом в последовательном смягчении политики после декабрьского снижения. Ожидается, что в первый месяц после заседания ставки по вкладам опустятся до 13–14%, ипотека – до 14–15%.

