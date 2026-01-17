Форма поиска по сайту

17 января, 09:09

Общество

В России предложили расширить практику покупки жилья по одному "квадрату"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам должен был доступен механизм покупки недвижимости по одному квадратному метру. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, такое жилье может быть приобретено для будущего поколения.

"То есть растет ребенок, вы каждый год по какому-то количеству квадратных метров можете жилье приобретать. Таким образом, когда у молодого человека появляется семья, он уже имеет крышу над головой", – пояснил собеседник агентства.

В качестве примера Рыбальченко привел жилищный накопительный кооператив, реализованный в нескольких масштабных проектах. Самый лучший, по его мнению, в Белгороде, где построены тысячи квартир и есть механизм приобретения жилья по "квадрату".

Глава комиссии ОП РФ назвал это "примером современной солидарности", аналогичной историческому опыту общины, которая строила дом для молодой семьи. Такая солидарность, считает Рыбальченко, должна быть реализована и сегодня.

Жилищный накопительный кооператив представляет собой некоммерческую организацию, предназначенную для содействия гражданам в покупке недвижимости. Участники объединяют свои деньги через паевые взносы, на которые кооператив строит или приобретает жилые помещения. После уплаты всех взносов жилье переходит в собственность пайщика.

Ранее бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский рассказал, что выгоднее всего купить квартиру в 2026 году можно летом. С его слов, рынок недвижимости будет находиться в стадии трансформации. После периода жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок прогнозируется постепенное смягчение условий.

Общественная палата России предложила давать бесплатное жилье многодетным семьям

