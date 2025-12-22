Бизнес-эксперт Трепольский: выгодным окном для покупки квартиры может быть лето 2026 года

Фото: 123RF.com/armmypicca

Наиболее выгодным окном возможностей для покупки квартиры в 2026 году может быть лето. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил эксперт по финансам и бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его словам, рынок недвижимости будет находиться в фазе трансформации. После периода жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок ожидается постепенное смягчение условий.

"Однако покупать квартиру в январе или феврале 2026 года может быть рано: ипотечные ставки все еще будут двузначными, а продавцы (особенно застройщики) по инерции будут держать цены, надеясь на весеннее оживление", – отметил Трепольский.

Эксперт считает, что к этому моменту ключевая ставка может начать уверенное снижение к 12–13%. Летом традиционно падает деловая активность, ипотека начинает дешеветь, но цены на жилье еще не успевают отреагировать ростом на увеличившийся спрос.

Трепольский также добавил, что в случае приобретения новостройки покупателю стоит присмотреться к концу кварталов (март, июнь, сентябрь). Самый большой дисконт вероятен в декабре 2026 года. Однако если ключевая ставка упадет до 10–11% быстрее прогнозов, к декабрю цены могут уже поползти вверх.

Помимо этого, важно учитывать географию. Например, в Москве коррекция цен маловероятна.

"Не стоит ждать, когда ставки по ипотеке упадут до комфортных 8–9% – в этот момент цены на квадратный метр мгновенно взлетят. Выгоднее взять кредит летом или ранней осенью 2026 года под 13–14%, получить дисконт от продавца за "сложный рынок", а затем, через 1–1,5 года, рефинансировать ипотеку", – заключил финансист.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что у россиян нет возможности покупать новые квартиры из-за их высокой стоимости. При этом пока сложно сказать, насколько вырастет спрос на новое жилье через 2 года. По мнению парламентария, все будет зависеть от экономической обстановки и действий Центробанка – ключевой ставки, инфляции и зарплаты россиян.