ГД предложила ввести норму о видеофиксации нотариусом сделок с жильем

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России необходимо ввести норму видеофиксации нотариусом сделок с жильем. С соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Предусмотреть <…> установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделок. Мы в наследственном праве видеофиксацию ввели, так что это все можно и нужно делать", – приводит слова депутата ТАСС.

По его словам, данная мера необходима при заключении сделок гражданами старше 65 лет. В остальных случаях она может вестись по желанию. При этом видеофиксация должна иметь повышенную доказательную силу.

Ранее сообщалось, что Росреестр рассматривает возможность увеличения срока госрегистрации сделок с недвижимостью, находящейся в собственности пожилых людей. Ведомство указало, что проблема по покупке квартир на вторичном рынке, известная как "бабушкина схема" или "схема Долиной", возникла из-за недостаточного применения положений действующего законодательства в спорных ситуациях.

Ожидается, что изменения в законодательстве будут способствовать предотвращению мошеннических действий.