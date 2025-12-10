Лавров сообщил, что США предложили обеспечить на Украине права нацменьшинств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В предложениях, которые спецпосланник президента США Стивен Уиткофф привез в Москву, говорится о необходимости обеспечить на Украине права национальных меньшинств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Совфеде.

"В тех предложениях <...> специально сказано о необходимости обеспечить на Украине, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами", – передает слова министра РИА Новости.

Владимир Путин, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Уиткофф провели 5-часовые переговоры в Москве 3 декабря. На встрече они обсудили американский мирный план по Украине.

Российский лидер отметил, что прошедшие переговоры были необходимы. По его словам, представленные Штатами предложения по украинскому урегулированию так или иначе были основаны на договоренностях с Трампом на Аляске.