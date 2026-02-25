Фото: ТАСС/Георгий Чернышов

Фамилия постпреда Украины при ООН Андрея Мельника является "исконно русской" и связана с одноименной профессией. Об этом в своем телеграм-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Дипломат также прокомментировал фамилию замглавы МИД Украины Марьяны Бецы, предположив, что она может быть сербского, хорватского или венгерского происхождения. По словам Мирошника, в венгерской версии Беца означает "неповоротливая баба".

Вместе с тем посол обратил внимание, что замглавы украинского дипведомства скрывает, чем занималась до того, как стала дипломатом. Многие официальные источники ведут ее биографию лишь с момента учебы в Киевском университете.



"И как им теперь, бедным, свою титульность доказывать?! Вот вскроется, что ведут они свой род не от великих укров, и что тогда? Как отмываться? Не в многонациональной же стране живут, как в России к примеру. Свое арийство доказывать нужно", – подытожил Мирошник.

Публикация дипломата появилась после того, как в ходе заседания Совета безопасности ООН между постпредом РФ Василием Небензей и Бецой разгорелся спор о национальной идентичности.

Российский дипломат заявил, что его фамилия ведет свою историю от запорожских казаков. Он добавил, что его отец был "щирым (истинным. – Прим. ред.) украинцем". Однако Беца в ответ высказала сомнения в национальной принадлежности Небензи, отвергнув утверждение о том, что русские и украинцы – один народ.