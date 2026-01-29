Начальник ГРУ Костюков заявил, что переговоры с украинцами ведутся на русском языке

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Делегация России ведет переговоры в Абу-Даби с украинской стороной на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской переговорной группы, начальника Главного управления (ГРУ) Генштаба Игоря Костюкова.

Так он ответил на соответствующий вопрос "Российской газеты". Кроме того, Костюков подтвердил, что украинские переговорщики понимают делегацию из России.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января. Следующий раунд состоится 1 февраля. По словам госсекретаря США Марко Рубио, он будет двусторонним, однако Вашингтон сможет присоединиться.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил длительное проведение нового раунда переговоров. Он подчеркнул, что модальности собрания еще продолжают согласовываться. В частности, до 1 февраля будут решаться все вопросы, касающиеся формата мероприятия.

