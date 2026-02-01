Прокуратура начала проверку после остановки подъемника в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Прокуратура Московской области начала проверку по факту аварийной остановки кресельного подъемника в горнолыжном парке, расположенном в подмосковной деревне Степаново. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность, связанная с выходом троса из ролика. Это привело к экстренной остановке подъемника на высоте и необходимости эвакуации людей с привлечением сотрудников МЧС.

В ходе организованной проверки правоохранители дадут оценку соблюдению требований законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, а также полноте и своевременности мер, принятых администрацией горнолыжного комплекса для устранения аварии.

Инцидент на подъемнике произошел накануне, 31 января. Из-за экстренной остановки 50 человек оказались на высоте в условиях низких температур. Прибывшие спасатели эвакуировали граждан по трехколенной лестнице. Пострадавших нет.