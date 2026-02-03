Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пригородные электропоезда дальних маршрутов Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути, а поезда МЦД-2 следуют с увеличенным интервалом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Изменения в графике движения возникли из-за вынужденной остановки электрички сообщением Дедовск – Львовская. Уточняется, что состав по техническим причинам остановился на станции Царицыно. Электропоезд был отменен, а пассажиры продолжили поездку на следующих электричках.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания. Представители компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что МЖД принимает дополнительные меры для технической подготовки поездов на фоне похолодания. В частности, созданы новые бригады для оказания сервисной помощи на конечных станциях, задействовано оборудование для ускорения обслуживания в депо, а также привлечен технический персонал. Непрерывно ведется контроль за состоянием путей, стрелочных переводов, светофоров и пассажирской инфраструктуры.

