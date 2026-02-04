Снуп Догг пронес олимпийский огонь перед началом Игр в Италии

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в итальянском Галларате перед началом зимних Игр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аккаунт соревнований.

В среду, 4 февраля, проходит 59-й день эстафеты олимпийского огня. В маршрут также вошли другие итальянские города, в том числе Бусто-Арсицио, Леньяно и Саронно. Завершится эстафета в Монце.

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 6 февраля. Игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.

В 2024 году Снуп Догг уже проносил олимпийский огонь во время летней Олимпиады в Париже. А в сентябре 2025-го рэпер подтвердил, что будет работать на Олимпийских играх в Италии. Он добавил, что рад принимать участие в этом событии.

Позже стало известно, что Снуп Догг является почетным тренером сборной США. Волонтерская должность направлена на поддержку и вдохновение американских спортсменов вне соревнований.