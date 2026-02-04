Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 15:59

Шоу-бизнес

Снуп Догг пронес олимпийский огонь перед началом Игр в Италии

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь в итальянском Галларате перед началом зимних Игр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аккаунт соревнований.

В среду, 4 февраля, проходит 59-й день эстафеты олимпийского огня. В маршрут также вошли другие итальянские города, в том числе Бусто-Арсицио, Леньяно и Саронно. Завершится эстафета в Монце.

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 6 февраля. Игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.

В 2024 году Снуп Догг уже проносил олимпийский огонь во время летней Олимпиады в Париже. А в сентябре 2025-го рэпер подтвердил, что будет работать на Олимпийских играх в Италии. Он добавил, что рад принимать участие в этом событии.

Позже стало известно, что Снуп Догг является почетным тренером сборной США. Волонтерская должность направлена на поддержку и вдохновение американских спортсменов вне соревнований.

Читайте также


шоу-бизнесспортза рубежом

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика