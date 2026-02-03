Русский язык будет одним из восьми рабочих на Олимпиаде-2026

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Русский язык станет одним из восьми рабочих на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сказано в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

Также в списке есть английский, французский, итальянский, немецкий, японский, корейский и китайский (мандаринский диалект). СМИ, которые будут присутствовать на месте, смогут использовать приложение с синхронным переводом событий на любой из данных языков.

В основных залах для пресс-конференций будет возможен синхронный перевод на русский, немецкий, французский, японский, корейский и китайский.

Олимпийские игры состоятся в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Всего до состязаний допустили 13 атлетов из РФ. Все они будут выступать в нейтральном статусе.

В частности, в состязаниях примут участие фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.